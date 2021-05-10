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صدمة كبرى في بيراميدز.. طالع التفاصيل

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز صدمة كبرى بعد تأكد غياب ثنائي خط الدفاع، أحمد سامي وأحمد فتحي عن صفوف الفريق في مواجهة الفريق المقبلة بالدوري الممتاز أمام الإنتاج الحربي.


وبأتي غياب الثنائي بسبب حصول كلا من أحمد سامي وأحمد فتحي على بطاقة صفراء ثالثة لكل منهما في مواجهة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالأمس على استاد الدفاع الجوي.

ويواجه بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء يوم 19 مايو الجاري على استاد السلام في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

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