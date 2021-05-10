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"ماجد عبد الرازق وعمر القاضي"..بدء الحلقة الـ28 من "الاختيار2"

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ10 مساء.

وانتهت الحلقة السابقة باستشهاد المقدم رامي هلال أثناء محاولة قبضه على المنفذ لحادث انفجار مسجد الاستقامة حيث فجر نفسه أثناء القبض عليه.

وسميت الحلقة الـ28 من المسلسل بـ"ماجد عبد الرازق وعمر القاضيط.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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