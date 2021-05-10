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100 مليار جنيه حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:31 م
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
أمنية فوزي
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن معارض أهلًا رمضان تهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف "عشماوي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستهلاك الشهري في السلع الغذائية للمصريين من 60 إلى 70 مليار جنيه، وأن استهلاك المواطنين للسلع الغذائية خلال شهر رمضان يتعدى 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أنهم وضعوا مواصفات واشتراطات للمخازن الاستراتيجية للسلع الغذائية.

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن أسعار المنتجات لم تتأثر نهائيًا مع تحرير أسعار الطاقة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين حجم استهلاك المصريين اهلا رمضان السلع الغذائية

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