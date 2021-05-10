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عمرو أديب: إسرائيل تنوي ابتلاع القدس بشكل كامل

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الأحداث التي تشهدها فلسطين، قائلا: "واضح أن الإسرائيليين مش ناويين يجيبوها البر"، مشيرا إلى أن هناك اتجاه إسرائيلي واضح لتهويد القدس.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الإثنين، إلى أننا أمام مرحلة خطيرة جدا، مضيفا: "هو لسه في مصليين بيضربوا داخل المساجد في العصر ده"، منوها بأن مازال هناك فرصة ذهبية أمام المسلمين والعرب والعالم لوضع خط أحمر لملكية الفلسطنيين لأرضهم، والتمسك بعدم تهويد القدس.

وأضاف أن القدس مدينة عربية، منوها بأن المستوطنين الإسرائيليين يقومون بعمليات تطهير عرقي، متابعا: "إسرائيل تنوي ابتلاع كامل للقدس".

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