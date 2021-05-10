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مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العرب
الإثنين 10/مايو/2021 - 10:09 م
محمد جمال
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أعلنت لجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم، جدول مباريات البطولة التي ستنطلق يوم 30 نوفمبر بمباراة قطر مع الفائز من لقاء منتخبي الكويت والبحرين.
ويبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.
وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.
وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.
وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.
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