بدون أهداف.. التعادل يحسم موقعة الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقامة على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وفي خط الوسط الثلاثي أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وثلاثي الهجوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.





أما الزمالك فبدأ اللقاء بتشكيل يتكون من محمد عواد في حراسة المرمى وأمامه كلا من حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وفي الهجوم محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.





أول المحاولات الهجومية في اللقاء كانت من جانب أصحاب القيمص الأحمر حيث مرر محمد أفشة الكرة إلى محمد شريف على حدود منطقة جزاء الزمالك ليسددها مهاجم الأهلي بعيدة عن مرمى محمد عواد في الدقيقة الرابعة.





وأخطأ رامي ربيعة في تقديره للكرة لتصل إلى أشرف بن شرقي الذي توغل داخل منطقة جزاء الأهلي لكن محمد الشناوي خرج من مرماه في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل أن تشكل خطورة على مرماه.





ومرر محمد مجدي أفشة كرة بينية رائعة لحسين الشحات الذي انطلق باتجاه منطقة جزاء الزمالك حيث حاول مرواغة محمود الونش الذي أوقف جناح الأهلي وأبعد الكرة في الوقت المناسب.





ووصلت الكرة إلى أحمد فتوح في الناحية اليسرى ليمررها عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك ليبعدها دفاع الفريق الأحمر على حدود المنطقة وتصل لفرجاني ساسي الذي سددها في رأس مدافعي الأحمر دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.





وسقط طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في الدقيقة 12 بعدما اشتكى من الإصابة لكنه عاد واستكمل اللقاء بشكل طبيعي.





وفي الدقيقة 16 أبعد أيمن أشرف مدافع الأهلي عرضية أحمد فتوح لتصل إلى طارق حامد على حدود منطقة الجزاء ليسددها باتجاه مرمى الفريق الأحمر ويتصدى لها محمد الشناوي ويحولها إلى ركلة ركنية.





وتسلم شيكابالا الكرة من الناحية اليسرى في الدقيقة 20 ليراوغ مدافعي الأهلي ويسدد الكرة قوية ليتصدى لها محمد الشناوي ببراعة وتصل الكرة إلى أشرف بن شرقي الذي صوب الكرة مرة أخرى ويتصدى لها الشناوي مجددًا في أخطر المحاولات الهجومية من الفريق الأبيض.





وحصل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله القوي على عمرو السولية في وسط ملعب الفريق الأحمر لم يتردد أمين عمر حكم اللقاء في منح البطاقة الصفراء.

















وسقط الثنائي طاهر محمد طاهر وحمزة المثلوثي على أرض الملعب بعد ارتطامهما ببعض حيث تعرض لاعب الأهلي لإصابة في الرأس استوجبت تدخل الجهاز الطبي ثم عاد واستكمل اللقاء بعد تلقيه العلاج.





وانفعل الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على حكم اللقاء أمين عمر بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة على أشرف بن شرقي المنطلق باتجاه مرمى الأهلي بعد احتكاكه ببدر بانون مدافع الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 33 خطف محمد شريف الكرة من محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وانطلق اتجاه المرمى ليمررها إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها وتمر بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد حارس الزمالك وتضيع أخطر فرصة للفريق الأحمر في هذا الشوط.





وخطف أليو ديانج الكرة في الدقيقة 38 لتصل إلى محمد شريف الذي مررها لمحمد مجدي أفشة المنطلق ليُعيد الكرة لشريف مرة ويسددها قوية لكن محمود علاء وضع قدمه أمامها وتتحول إلى ركلة ركنية.









ومع وصول اللقاء للدقيقة 42 مرر حسين الشحات كرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها محمد مجدي أفشة بقدمه سهلة في يد محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليحصل بعدها أيمن أشرف على بطاقة صفراء ثانية في اللقاء بعد تدخله القوي على محمود شيكابالا.









ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون تغيير في النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.



