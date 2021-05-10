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مانشستر يونايتد يزف بشرى سارة إلى جماهيره

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن مهاجمه إدينسون كافاني القادم من أوروغواي مدد عقده لعام آخر في أولد ترافورد بعد تألقه في المباريات الأخيرة.

ووصل كافاني إلى يونايتد في صفقة انتقال مجاني لمدة عام في أكتوبر مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر لكن ثارت شكوك حول مستقبله عقب بداية صعبة للاعب في أولد ترافورد شهدت جدلا واسعا بسبب تعليق على وسائل التواصل تسبب في إيقافه ثلاث مباريات.

وقال والد مهاجم باريس سان جيرمان السابق في مارس إن اللاعب لا يشعر بالراحة في إنجلترا ويرغب في العودة إلى أميركا الجنوبية وسط تقارير عن مفاوضات مع بوكا جونيورز. لكن كافاني تعافى من هذه البداية الصعبة ليرفع حصيلته من الأهداف مع يونايتد إلى 15 هدفا في 35 مباراة في كل المسابقات حتى الآن من بينهم ثمانية أهداف في سبع مباريات. وهز الشباك في الفوز 3-1 يوم الأحد على أستون فيلا في الدوري.

وقال كافاني في بيان: زاد حبي للنادي خلال الموسم. أشعر بعلاقة انسجام قوية مع زملائي في الفريق والطاقم الفني والعاملين خلف الكواليس. يمنحي هذا حافزا جديدا كل يوم وأعلم أننا نستطيع تحقيق أشياء رائعة سويا. منذ اللحظة الأولى لوصولي شعرت بثقة المدرب في قدراتي ويمنحني هذا الأمر الدافع لتقديم أفضل ما عندي. تأثرت كثيرا برغبة المشجعين في استمراري مع الفريق وسأبذل قصارى جهدي لإسعادهم من خلال أدائي في الملعب.

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