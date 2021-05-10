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عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري المصري الممتاز بسبب الإيقاف.

وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك والمقامة على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحسم التعادل السلبي موقعة الشوط الأول بين الأهلي والزمالك.

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الزمالك الأهلي أيمن أشرف

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