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أمير الكويت يصدر أمرا بالعفو.. تفاصيل

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصدر الديوان الأميري الكويتي اليوم الاثنين عفوا وتخفيضا لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

 

وقال مركز التواصل الحكومي إنه "تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، فقد صدر المرسوم الأميري رقم 121 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، وسوف تباشر النيابة العامة ووزارة الداخلية تنفيذ هذا المرسوم خلال الأيام القادمة".

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