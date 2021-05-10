Advertisements

الزمالك يخطط لضم ظاهرة الدوري المصري

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

 

يخطط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري البورسعيدي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

 

ونجح عمر كمال عبدالواحد في تقديم مستوى مميز هذا الموسم، حيث اعتلى اللاعب صدارة هدافي النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز مسجلاً 10 أهداف.

 

من جانبه كشف مصدر مقرب من عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري البورسعيدي أن اللاعب تلقى عرضا للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الصيف المقبل.

 

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ نصف ساعة

صدمة كبرى في بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

الاتحاد الأوروبي يستقر على مكان نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الشرطة وحي المقطم يداهمان كومباوند آب تون كايرو بسبب مخالفات البناء والاجراءات الاحترازية

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:08 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

10:25 م

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:44 م

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

09:18 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق