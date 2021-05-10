الزمالك يخطط لضم ظاهرة الدوري المصري

يخطط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري البورسعيدي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

ونجح عمر كمال عبدالواحد في تقديم مستوى مميز هذا الموسم، حيث اعتلى اللاعب صدارة هدافي النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز مسجلاً 10 أهداف.

من جانبه كشف مصدر مقرب من عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري البورسعيدي أن اللاعب تلقى عرضا للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الصيف المقبل.