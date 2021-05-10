استشهاد النقيب ماجد عبد الرازق، في الحلقة الـ28 من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار2" استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة عقب إطلاق النيران عليه من قبل عناصر إرهابية.



و كان عدد من العناصر الإرهابية يخططون للقيام بعملية هامة، وأثناء ذلك تصدى لهم المقيب ماجد أحمد عبد الرازق.



و فرغ زكريا يونس الكاميرات في المناطق التي حدث بها هذا الحادث، وظهرت السيارة التي تواجد بها الإرهابيين مما جعل ضباط الأمن الوطني يقبضون على أحد أعضائهم.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

