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كومان يتحدث عن الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي حصل عليها إشبيلية ضد ريال مدريد (2-2) خلال المباراة بينهما يوم أمس الأحد.

واحتسب حكم الساحة الدولي خوان مارتينيز مونويرا ركلة جزاء لصالح فريق ريال مدريد بحلول الدقيقة 75، وذلك بعد أن أعاق المغربي برونو حارس مرمى إشبيلية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة، ولكن بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR"، قرر مونيرا منح إشبيلية ركلة جزاء وإلغاء ركلة الفريق الملكي، بداعي لمسة اليد على المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لتنعكس الآية في سيناريو درامي جدا.

وقال كومان بخصوص إلغاء ركلة الجزاء لريال مدريد واحتسابها لإشبيلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، عشية مباراته أمام مضيفه ليفانتي: "إذا كان على شخص أن لا يتحدث حول التحكيم فهو أنا، لقد قلت ما فكرت به ولم يتغيّر رأيي".

واضاف: "إذا اعتقد ريال مدريد أنهم تعرضوا للظلم، فهذه مشكلتهم. المشكلة الوحيدة هي أنك كمدرب يأتي يوم لا تعرف فيه متى تكون لمسة يد ومتى لا تكون لمسة يد، واعتقد أنه حتى الحكام لديهم شكوك في ذلك. اللاعبون والمدربون لا يعرفون متى تكون لمسة اليد ركلة جزاء، هذا يحدث في جميع الدوريات، ليس هنا فقط".

واعترض لاعبو ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان على قرار الحكم، بحجة أن لمسة اليد على إيدير ميليتاو لم تكون مقصودة، وكان هناك لقطة مشابهة على مدافع إشبيلية ولم يتم احتسابها.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري "الليغا" برصيد 75 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، ويليهما برشلونة في المركز الثالث، برصيد 75 نقطة أيضا.

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كومان يتحدث عن الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

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