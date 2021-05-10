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عمرو أديب يكشف حقيقة وفاة سمير غانم

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالب الإعلامي عمرو أديب، الجمهور بالدعاء للفنانين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، عقب تعرضهم لوعكة صحية.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الإثنين، "أرجو من الجمهور الدعاء بقوة للفنان سمير غانم.. سمير غانم يعني الحب والاحترام والتاريخ.. ربنا يرجع سمير غانم ودلال عبدالعزيز بالسلامة"، مضيفا: "خدوا بالكم من صحة الناس اللي حواليكم".

وكان قد تردد خلال الساعات الأخيرة أنباء تزعم وفاة الفنان سمير غانم على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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