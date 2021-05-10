شكران مرتجى: سعيدة بنجاح قصي خولي وباسل خياط وباسم ياخور .. وهذه قصتي مع سامية الجزائري!





تحدّثت الممثلة شكران مرتجى عن شخصية "سعاد" التي جسدتها في مسلسل "حارة القبّة" ضمن حلقة جديدة من برنامج "جمعتنا حلوة" مع الإعلامي فراس حليمة عبر أغاني أغاني، في هذا الإطار، قالت مرتجى أنّ سعاد تشبهها لناحية عدم إنجابها الأطفال وهذا ما جعلها تُقدّم الدور بطريقة مختلفة، أضافت بالقول:"الدور ظهر بصدق للناس لأنّني لم أنُجب أولاداً في الواقع وهذا ما يدركه الناس عني وبالتالي هذا الأمر جعلهم يتأثّرون ويتعاطفون مع الأمر".



في ذات السياق، أثنت مرتجى على نص المسلسل المذكور واصفةً العمل بعبارة "الملحمة" إلى جانب تركيز المخرجة رشا شربتحي على أدق التفاصيل ليخرج العمل بشكل مثالي، كما عبّرت عن سعادتها بالأصداء الإيجابية ل "حارة القبة" ونوّهت بأنّه تمّ الإنتهاء من تصوير الجزء الثاني منه.



أما عن مسلسل "الكندوش" وثنائية شكران مع الممثلة السورية القديرة سامية الجزائري، أوضحت مرتجى بأنّ هذه الثنائية لم تحقّق ما كان متوقّعاً لأنّ الجمهور إعتقد أنّها ستكون ثنائية كوميدية إلا أنّ العمل بعيداً عن الكوميديا، وفي سؤال عن مدى نجاح مسلسل "الكندوش" علّقت الضيفة بالقول:"هناك العديد من المسلسلات التي قد لا تحقّق نجاحاً في عرضها الأول إنما في العرض الثاني أو الثالث، وأنا أدرك جيداً المجهود الذي بذله فريق العمل ونجومه لذلك أدافع عنه حتى لو عانى من بعض المشاكل.



فيما خص مسلسل "ضيوف على الحب"، إعتبرت شكران أنّه يعكس المجتمع السوري بشكل مصغّر وعبّرت عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع العمل. خلال سياق الحلقة، تحدثت مرتجى عن صداقتها مع زميلها الراحل نضال سيجري وحرصها على الوفاء تجاهه معبّرة عن إستيائها من إعتبار البعض بأنّ ذلك أشبه بالمجاملات.



في سؤال حول مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي، صرحت مرتجى بأنّه لم يتسنّى لها مشاهدة أعمال زملائها لأنها منهمكة بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش"، لكنها تسمع الأصداء الإيجابية لبعض الأعمال، وباركت لكل من الممثل قصي خولي وباسل خياط وباسم ياخور، وعدّدت بعض الأسماء الذين وصفتهم بالأساتذة في الدراما منهم: سلوم حداد، عباس النوري، بسام كوسا، وأيمن زيدان الذي إعتبرته بمثابة "عرّابها".



تعليقاً منها على عدم تقديمها ثنائية درامية مع الممثلة سلافة معمار مجدداً في جزء ثان لمسلسل "وردة شامية"، نوّهت بأنّها ليست الجهة المنتجة وبالتالي ليس لها علاقة في ذلك، أضافت بالقول:"لا أستطيع أن أطلب منهم أدوار بطولة"، تابعت لتشير بأنّ هناك شخصيات درامية في المسلسلات تُقدّم أدواراً تؤثّر في الناس ويجب عدم حصر ذلك في أدوار البطولة فقط. وأشادت بأداء الممثلة سلافة معمار قائلة:"لا يمكننا مشاهدتها دون التصفيق لها لأنّ أدائها رائع".



أيضاً خلال سياق الحديث، كشفت شكران عن أنها خضعت لعملية تجميل في أنفها وأشارت إلى أنّ الأدوار التمثيلية تتطلّب أحياناً تشويه معين في الشكل الخارجي أو عدم إعتماد الماكياج. في ختام الحلقة، توجّهت شكران بالشكر للجمهور اللبناني قائلة:"أنا من جماعة "سوا ربينا" والله يبعد عن الجميع الوباء والبلاء".

