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عاجل.. الاحتلال يغلق جميع أبواب الأقصى ويحاصر مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية في خبر عاجل لها بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت جميع أبواب الأقصى ومحاصرة مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي.

 

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت وسائل الإعلام عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال.

 

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأثنين، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

 

ومن جانبها، أفادت وسائل الإعلام بأن بطائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأضافت وسائل الإعلام أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

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فلسطين جيش الاحتلال الاسرائيلي القدس الاحتلال

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