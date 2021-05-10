4 مباريات حصيلة وديات الالومنيوم استعدادا للقسم الثاني

تزامنا مع انتهاء فترة الإعداد الخاصة لفرق المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني ومنح لاعبي الفرق إجازة عيد الفطر التي تأتي قبيل استئناف مباريات الجولة 22 من المسابقة، "الفجر الرياضي" يرصد استعدادات فريق الالومنيوم خلال فترة التوقف في التقرير التالي.



بدأ فريق الالومنيوم فترة الإعداد في اليوم الثالث من شهر رمضان تحت قيادة سعيد ابراهيم المدير الفني للفريق، في حضور جميع لاعبي الفريق باستثناء ابراهيم عبد العزيز الشهير ب"بيبو" المصاب والذي أجرى عملية الرباط الصليبي.



بدأ فريق الالومنيوم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، على ملعبه والتي انتهت بفوز الالومنيوم بهدفين مقابل هدف.





ثم تقابلا للمرة الثانية بعد المواجهة الأولى باسبوع ليفوز الألومنيوم بثمانية أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين للوقوف علىمساوىىجميع اللاعبين وجاهزيتهم.





في المواجهة الثالثة واجه فريق الالومنيوم نادي كيما أسوان وحقق الفوز بهدف نظيف في مباراة جاءت قوية ومثيرة بين الفريقين.





وأختتم فريق الالومنيوم بمواجهة فريق كيما اسوان للمرة الثانية بملعبه أيضا وانتهى اللقاء بفوز



ويستانف فريق الالومنيوم مباريات المجموعة الأولى يوم 18 مايو الجاري بمواجهة فريق نادي تليفونات بني سويف، بملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة 22 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.



وتشهد المجموعة الأولى منافسة شرسة بمقدمة جدول المجموعة، التي يتصدرها فريق الشرقية للدخان برصيد 45 نقطة.



ويحتل فريق الألومنيوم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني برصيد 38 نقطة.