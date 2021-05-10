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65 دقيقة.. الأهلي والزمالك حبايب حتي الآن في قمة الدوري
الإثنين 10/مايو/2021 - 11:00 م
علي نبوي
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لا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقامة على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وبعد مرور 65 دقيقة لا تزال النتيجة سلبية حيث فشلت كل المحاولات من جانب كلا الفريقين وإن كان الزمالك الأخطر وتحديدا في الشوط الثاني حيث أضاع لاعبيه أكثر من فرصة محققة عن طريق سيد زيزو وبن شرقي.
ويواجه الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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