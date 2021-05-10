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صن داونز لـ "الفجر": مواجهة الأهلي خارج التوقعات.. وأفشة وشريف أبرز لاعبي المارد الأحمر

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال خالد علي منسق فريق صن داونز الجنوب إفريقي والمتواجد على رأس وفد لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك فى قمة كرة القدم المصرية فى ستاد القاهرة الدولي اليوم قبل المواجهة القوية فى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أن مباراة الأهلي ستكون قوية وخارج التوقعات.

ويواجه النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت القادم الموافق 15 مايو فى لقاء الذهاب فى مصر ثم مواجهة الإياب تقام يوم 22 من نفس الشهر.

وتحدث خالد على فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي":" مباراة الأهلي وصن داونز ستكون قوية والذي يرغب فى التتويج باللقب لابد أن يحقق الفوز على الكبار، والمواجهة الثالثة على التوالي مع المارد الأحمر ليست جديدة على فريق صن داونز لأن من قبل واجهنا فريق الوداد البيضاوي المغربي 4 سنوات.. نحن فريق عشري".

وأضاف:" مباراة الأهلي خارج التوقعات وستكون قوية بين الفريقين ولكن بالطبع ستكون مختلفة بسبب تواجد بيتسو موسيماني مدرب صن داونز السابق على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي الذي يُعد صن داونز كتاب مفتوح له ولكن أيضًا الجهاز الفنى للفريق الجنوب إفريقي يعلم جيدًا امكانيات لاعبي الأهلي".

وعن أبرز لاعبي الأهلي، قال منسق صن داونز:" بالطبع الأهلي يملك لاعبين كبار ولكن بالطبع كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وعمرو السولية والشناوي ومحمد هانى، جميع اللاعبين مميزين ".

وعن رسالته لجماهير الأهلي:" دائمًا يقف خلف الفريق وأتمنى التوفيق لهم".

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