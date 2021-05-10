Advertisements

الموارد البشرية بالرياض تدرب وتؤهل اكثر من “600” من الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
Advertisements


تمكنت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرباض خلال الثلاثة أشهر الماضية من تأهيل وتطوير اكثر من 600 مستفيد ومستفيدة من الأيتام المحتضنين والأسر الكافلة لهم بالتعاون مع مؤسسات التعليم و التدريب الحكومي والخاص والقطاع الغير ربحي .

واوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي ان تأهيل وتطوير المستهدفين كان وفق استراتيجية واضحة الاهداف ومدروسة الخطوات اشتملت على تنفيذ اكثر من 16 برنامج تدريبي متكامل في التخصصات المهنية والادارية والتربوية الحديثة التي تهدف إلى تمكين الأيتام من إكمال دراستهم بكل يسر و سهولة أو الالتحاق بالوظائف المناسبة لقدراتهم إلى جانب تطوير مهارات الأسر الكافلة في مجال رعاية الأيتام بما ينعكس على شخصيات الأيتام ويؤهلهم للاندماج بشكل ايجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر ان فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض يحرص من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى إفساح المجال امام جميع المؤسسات والشركات الوطنية للاسهام في تدريب وتوظيف الايتام و تحقيق التنمية الوطنية بعيدة الأمد تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

أنقرة تعادي إسرائيل بسبب الأقصى وأردوغان يقرأ الفاتحة على قبر مؤسس الصهيونية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يتحدث عن الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 6 دقائق

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 26 دقيقة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يدخل في مشادة كلامية مع الجماهير

منذ 43 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - صلاح محسن يضرب شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ 41 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

منذ 36 دقيقة

عاجل.. التعادل الإيجابي يفرض كلمته على قمة الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

11:15 م

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:44 م

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

10:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق