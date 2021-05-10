جدول مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

اشتعل الصراع بين أتليتكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد على لقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك قبل 3 جولات فقط على نهاية النسخة الحالية من بطولة الليجا الاسبانية 2020 – 2021.





ويتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة، بينما يتساوى ريال مدريد مع برشلونة ولكل منهما 75 نقطة، غير أن النادي الملكي يتفوق بفارق الأهداف.





ويحاول نادي أتليتكو مدريد حسم لقب الدوري الاسباني في المباريات المقبلة، بينما يتمسك الريال وبرشلونة بالمنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية.





مباريات برشلونة المتبقية بالدوري الإسباني





يتبقى 3 مباريات لبرشلونة في الدوري الاسباني بالموسم الحالي، حيث يحل ضيفا على فريق ليفانتي، في تمام العاشرة مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادس والثلاثين من البطولة.





بينما يستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو في تمام السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 16 مايو ضمن الجولة 37 من البطولة.





ويختتم برشلونة مشواره في الدوري الاسباني بالموسم الحالي بمواجهة فريق إيبار بالجولة الثامنة والثلاثين، يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.



