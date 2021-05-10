نائب محافظ الفيوم يشارك في جلسة لجنة المشروعات بمجلس النواب





شارك الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، في جلسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وحضور النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وجهاز المشروعات، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وعدد من أعضاء اللجنة بمجلس النواب لمحافظة الفيوم.



تناولت الجلسة دراسة الطلب المقدم من النائب يوسف الشاذلي، لإنشاء مجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة السنجق بمركز أبشواي، حيث يتم زراعة أكثر من ٢٥٪؜ من الزراعات بالمحافظة من النباتات الطبية والعطرية، الى جانب تميز عدد من القرى المجاورة لهذه المنطقة بتلك الزراعات من ضمنها قرية أبوجنشو التابعه لمركز أبشواي، وقريتي كحك بحرى، والنزلة بمركز يوسف الصديق.



وأشار نائب المحافظ، الى الاتفاق على سرعة اصدار قرار التخصيص لمساحة من أرض قرية السنجق، لإقامة مجمع صناعي عليها، وحصر مساحات الأراضي الزراعية القريبة من المنطقة التي يتم زراعة النباتات الطبية والعطرية بها، لافتًا الى أنه سيتم عمل الدراسات الاقتصادية، وتدبير مصدر تمويل للمشروع، من خلال هيئة التنمية الصناعية، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة، وهيئة الاستثمار.



وأضاف "عماد" أنه سيتم مراجعة موقف المرافق بالمنطقة المذكورة من مياه، وكهرباء، وصرف صحى، وحصر مساحات الاراضى القريبة من المنطقة المنزرعة نباتات طبية وعطرية، مشيرًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتنمية كافة المشروعات التي تخدم المواطنين، وتساعد على توفير فرص عمل للشباب.



الجدير بالذكر، أن المساحة الإجمالية لمنطقة السنجق تبلغ ٧١ فدان، كما يوجد بالمنطقة مساحة ٣٠ فدان فضاء، ومخطط أن تكون منطقة استثمارية طبقا للمخطط الاستراتيجى الجارى اعتماده من هيئة التخطيط العمرانى، على أن يتم تخصيص جزء منها لإقامة مجمع صناعى للنباتات الطبية والعطرية، عبارة عن مجففات حديثة لتجفيف النباتات الطبية والعطرية ووحدات تقطير زيوت، نظرًا لتوافر الزراعات ذات الجودة العالية وتميزها بارتفاع معدل التحويل للزيوت.