شيكابالا يدخل في مشادة كلامية مع الجماهير

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مشادة مع عدد من جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي وذلك أثناء خروجه من المباراة.





وعند خروجه من ملعب المباراة بدلا لزميله حميد أحداد قام شيكابالا بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه في رد فعل سيء من نجم الزمالك.





ويواجه الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



