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عاجل - صلاح محسن يضرب شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز هدف التقدم للفريق الأحمر في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري.

وفي الدقيقة 72 تسلم صلاح محسن الكرة منفردا ليراوغ محمد عواد ويضع الكرة داخل الشباك معلنا الهدف الأول للفريق الأحمر.

ويتقدم الأهلي على الزمالك بهدف دون مقابل في المباراة المقامة  على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

صلاح محسن الزمالك الأهلي

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