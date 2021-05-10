بعد غنائها "بعلم الوصول".. شيرين توجه رسالة إلى السيسي



وقالت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الإثنين، إن القائمين على أغنية "بعلم الوصول" بذلوا مجهودا كبيرا لتخرج الأغنية بهذا الشكل، وتكون الكلمات قريبة من الشعب المصري، معربة عن اعجابها الشديد بمسلسل الاختيار، معقبة: "حسام زوجي لازم تلحقوه عمال يتفرج على برامج وثائقية بعد متابعته للاختيار".



وأشارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إلى أنها تتابع كل المسلسلات الرمضانية، ومنها مسلسل المداح، ولعبة نيوتن، مضيفة: "المسلسلات كلها حلوة".



أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها بغناء أغنية "بعلم الوصول" لمبادرة "حياة كريمة"، قائلة: "ألف شكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالشعب المصري وصحته.. إحنا تحت أمر البلد في كل حاجة".