Advertisements

بعد غنائها "بعلم الوصول".. شيرين توجه رسالة إلى السيسي

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها بغناء أغنية "بعلم الوصول" لمبادرة "حياة كريمة"، قائلة: "ألف شكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالشعب المصري وصحته.. إحنا تحت أمر البلد في كل حاجة".
 
وقالت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الإثنين، إن القائمين على أغنية "بعلم الوصول" بذلوا مجهودا كبيرا لتخرج الأغنية بهذا الشكل، وتكون الكلمات قريبة من الشعب المصري، معربة عن اعجابها الشديد بمسلسل الاختيار، معقبة: "حسام زوجي لازم تلحقوه عمال يتفرج على برامج وثائقية بعد متابعته للاختيار".

وأشارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إلى أنها تتابع كل المسلسلات الرمضانية، ومنها مسلسل المداح، ولعبة نيوتن، مضيفة: "المسلسلات كلها حلوة".

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 9 ساعات

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 6 دقائق

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يتحدث عن الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

عاجل.. التعادل الإيجابي يفرض كلمته على قمة الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل - صلاح محسن يضرب شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ 41 دقيقة

شيكابالا يدخل في مشادة كلامية مع الجماهير

منذ 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 26 دقيقة

أنقرة تعادي إسرائيل بسبب الأقصى وأردوغان يقرأ الفاتحة على قبر مؤسس الصهيونية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

11:15 م

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:44 م

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

10:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق