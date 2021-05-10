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عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إدراك التعادل لفريقه في مباراة اليوم أمام الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

وفي الدقيقة 80 تلقى فرجاني ساسي تمريرة من حازم إمام على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها داخل الشباك معلنا هدف التعادل.

ويتعادل الزمالك أمام الأهلي في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة بقمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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