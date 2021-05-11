لميس الحديدي:القضية الفلسطينية لن تموت

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الرهان الحقيقي الآن لحل القضية الفلسطينية هو الإدارة الأمريكية الحالية؛ لأن أمريكا عادت لوضعها، ويجب أن تضع القضية الفسلطينية على طاولتها.





وشددت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، على أن المنطقة لن تشهد استقرارًا دون حل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لا تموت.



