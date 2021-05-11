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لميس الحديدي:القضية الفلسطينية لن تموت

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:23 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
أمنية فوزي
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أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الرهان الحقيقي الآن لحل القضية الفلسطينية هو الإدارة الأمريكية الحالية؛ لأن أمريكا عادت لوضعها، ويجب أن تضع القضية الفسلطينية على طاولتها.

وشددت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، على أن المنطقة لن تشهد استقرارًا دون حل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لا تموت.

وتابعت: "القدس أرض فلسطينية، والقدس الشرقية هي أرض فلسطينية، وأرض الجراح أرض فلسطينية"، مستكملة: "كل من يتخيل أن القضية الفلسطينية ستذبل وستنتهي فعليه أن يراجع المشاهد التي تجري حاليًا".

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