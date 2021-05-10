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أنقرة تعادي إسرائيل بسبب الأقصى وأردوغان يقرأ الفاتحة على قبر مؤسس الصهيونية

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:28 م
اردوغان ونتنياهو
اردوغان ونتنياهو
دعاء جمال
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في الوش مراية وفي القفا سلاية، هذا ما تقوم به تركيا في الوقت الراهن فمن ناحية تقوم بسب إسرائيل بسبب ما تقوم به في فلسطين ومن ناحية أخرى تحتضنها وكأن شيئأ لم يكن.

 

فالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يهاجم حاليا الكيان الصهيوني هو أول من ذهب ليرتمي في أحضانهم لمساعدته بكافة الأشكال والطرق.

 

أردوغان وقبر مؤسس الصهيونية

فكما ذكرنا في السابق، فإن كلا من إسرائيل وتركيا هما وجهان لعملة واحدة، فعلى الرغم من أن كلاهما يظهرا العداء لبعضهم البعض إلا أنهم أصدقاء في أرض الواقع.

 

فتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان وهو يزور قبر مؤسس الحركة الصهيونية وفكرة إنشاء إسرائيل وهو تيودور هرتزل.

 

لم يكتف الرئيس التركي بهذا الأمر فقط وقراءة بعض آيات الذكر الحكيم على القبر ولكنه أيضا قام بوضع أكليل من الزهور على هذا القبر.


تركيا وهجمات إسرائيل على الأقصى

في الوقت نفسه التي خرجت تركيا اليوم، الأثنين، لتندد بما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمات على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين والذين استشهدوا.

 

وأعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 21 شهيدا والتي من بينها 9 أطفال وذلك في بيت حانون بالقدس.

 

وقال أحد المسؤولين الأتراك بأن جهنم كانت قد خلقت للظالمين وهو في إشارة إلى إسرائيل وما تقوم به في قطاع غزة.

 

ومن جانبه، كان قد دعا الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى عبر مكبرات الصوت إلى التهدئة، حيث قال الشيخ الكسواني"أناشد كل الشبان العقلانية وأنتم تعرفون أن الطرف الأخر يتحين الفرص ولا تعطوا لأحد الفرصة لاقتحام مسجدنا ".

 

بالإضافة إلى ما سبق، كان قد سعى حراس المسجد الأقصى للسيطرة على الوضع ومنع تفجر الأمور في المسجد.

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