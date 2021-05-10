عاجل.. التعادل الإيجابي يفرض كلمته على قمة الأهلي والزمالك





فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كلمته على القمة 122 التي جمعت الأهلي بغريمه الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





تقدم الأهلي أولًا عن طريق البديل صلاح محسن في الدقيقة 73، وتعادل فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 80.





الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وفي خط الوسط الثلاثي أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وثلاثي الهجوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.





أما الزمالك فبدأ اللقاء بتشكيل يتكون من محمد عواد في حراسة المرمى وأمامه كلا من حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وفي الهجوم محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.





أول المحاولات الهجومية في اللقاء كانت من جانب أصحاب القيمص الأحمر حيث مرر محمد أفشة الكرة إلى محمد شريف على حدود منطقة جزاء الزمالك ليسددها مهاجم الأهلي بعيدة عن مرمى محمد عواد في الدقيقة الرابعة.





وأخطأ رامي ربيعة في تقديره للكرة لتصل إلى أشرف بن شرقي الذي توغل داخل منطقة جزاء الأهلي لكن محمد الشناوي خرج من مرماه في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل أن تشكل خطورة على مرماه.





ومرر محمد مجدي أفشة كرة بينية رائعة لحسين الشحات الذي انطلق باتجاه منطقة جزاء الزمالك حيث حاول مرواغة محمود الونش الذي أوقف جناح الأهلي وأبعد الكرة في الوقت المناسب.





ووصلت الكرة إلى أحمد فتوح في الناحية اليسرى ليمررها عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك ليبعدها دفاع الفريق الأحمر على حدود المنطقة وتصل لفرجاني ساسي الذي سددها في رأس مدافعي الأحمر دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.





وسقط طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في الدقيقة 12 بعدما اشتكى من الإصابة لكنه عاد واستكمل اللقاء بشكل طبيعي.





وفي الدقيقة 16 أبعد أيمن أشرف مدافع الأهلي عرضية أحمد فتوح لتصل إلى طارق حامد على حدود منطقة الجزاء ليسددها باتجاه مرمى الفريق الأحمر ويتصدى لها محمد الشناوي ويحولها إلى ركلة ركنية.





وتسلم شيكابالا الكرة من الناحية اليسرى في الدقيقة 20 ليراوغ مدافعي الأهلي ويسدد الكرة قوية ليتصدى لها محمد الشناوي ببراعة وتصل الكرة إلى أشرف بن شرقي الذي صوب الكرة مرة أخرى ويتصدى لها الشناوي مجددًا في أخطر المحاولات الهجومية من الفريق الأبيض.





وحصل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله القوي على عمرو السولية في وسط ملعب الفريق الأحمر لم يتردد أمين عمر حكم اللقاء في منح البطاقة الصفراء.









وسقط الثنائي طاهر محمد طاهر وحمزة المثلوثي على أرض الملعب بعد ارتطامهما ببعض حيث تعرض لاعب الأهلي لإصابة في الرأس استوجبت تدخل الجهاز الطبي ثم عاد واستكمل اللقاء بعد تلقيه العلاج.





وانفعل الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على حكم اللقاء أمين عمر بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة على أشرف بن شرقي المنطلق باتجاه مرمى الأهلي بعد احتكاكه ببدر بانون مدافع الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 33 خطف محمد شريف الكرة من محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وانطلق اتجاه المرمى ليمررها إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها وتمر بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد حارس الزمالك وتضيع أخطر فرصة للفريق الأحمر في هذا الشوط.





وخطف أليو ديانج الكرة في الدقيقة 38 لتصل إلى محمد شريف الذي مررها لمحمد مجدي أفشة المنطلق ليُعيد الكرة لشريف مرة ويسددها قوية لكن محمود علاء وضع قدمه أمامها وتتحول إلى ركلة ركنية.









ومع وصول اللقاء للدقيقة 42 مرر حسين الشحات كرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها محمد مجدي أفشة بقدمه سهلة في يد محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليحصل بعدها أيمن أشرف على بطاقة صفراء ثانية في اللقاء بعد تدخله القوي على محمود شيكابالا.









ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون تغيير في النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني





بداية هذا الشوط كانت لأصحاب القميص الأبيض حيث مرر حمزة المثلوثي الكرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الأهلي أبعدها رامي ربيعة في الوقت المناسب وحولها إلى ركلة ركنية لتصل بعد ذلك إلى محمد الشناوي.





وحصل بن شرقي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 51 نفذها شيكابالا داخل منطقة لتصل لمحمد الشناوي دون خطورة.





وفي الدقيقة 53 راوغ أحمد سيد زيزو أيمن أشرف من الناحية اليسرى وسددها قوية لكن محمد الشناوي حولها إلى ركلة ركنية بعدما تصدى للكرة ببراعة في محاولة بيضاء لهز الشباك.





ومرر محمود علاء كرة عرضية في الدقيقة 54 لكن يوسف أوباما لاعب الزمالك تأخر فيها لتصل إلى محمد الشناوي ويحصل طاهر محمد طاهر على ركلة حرة مباشرة نفذها أفشة داخل منطقة الجزاء لتمر من تحت أقدام بدر بانون وتضيع فرصة للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 58 راوغ أحمد زيزو أيمن أشرف مرة أخرى ومرر كرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي لتمر من على رأس يوسف أوباما وتصل لأشرف بن شرقي لكن تسديدة مرت بسلام على محمد الشناوي في محاولة خطيرة لرجال الفرنسي باتريس كارتيرون.









وتلقى محمد شريف تمريرة في الدقيقة 64 لينطلق باتجاه منطقة جزاء الزمالك ويسددها قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد عواد، ليجري موسيماني بعدها التغيير الأول للأهلي بإشراك صلاح محسن بدلا من حسين الشحات.





ومع أول لمسة لصلاح محسن كاد أن يسجل الهدف الأول للفريق الأحمر حيث وصلته الكرة من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ليُسددها قوية لكنها علت عارضة محمد عواد وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 77 نجح محمد مجدي أفشة في استخلاص الكرة من يوسف أوباما ومررها بينية رائعة لمحمد شريف الذي سددها أرضية زاحفة ويتصدى لها محمد عواد ببراعة ويحولها إلى ركلة ركنية في محاولة أخرى حمراء.





ولجأ كارتيرون إلى دكة بدلاء فريقه في الدقيقة 70 بإشراك الثنائي حازم إمام وحميد أحداد بدلا من حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق شيكابالا.





وفي الدقيقة 73 ضرب صلاح محسن مصيدة التسلل وتسلم الكرة منطلقا ومنفردًا بمحمد عواد الذي قام بمراوغته ويضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.





بعد الهدف الأول شن لاعبو الزمالك أكثر من محاولة هجومية بُغية العودة في النتيجة وإدراك التعادل لكن محاولاتهم لم تشكل الخطورة على مرمى محمد الشناوي ليقرر موسيماني إجراء التغيير الثاني والثالث بإشراك كلا من وليد سليمان ومروان محسن بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، فيما دفع كارتيرون بالثلاثي حميد أحداد ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر.





وفي الدقيقة 80 مرر حازم إمام الكرة إلى فرجانس ساسي الذي سددها بإتقان داخل الشباك معلنًا هدف التعادل للزمالك في اللقاء.





وحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء بعد تدخله القوي في وسط الملعب على محمد مجدي أفشة في وسط الملعب، ليسدد إسلام جابر تصويبة من ضربة حرة مباشرة ويتصدى لها محمد الشناوي.





واحتسب حكم اللقاء أمين عمر 4 دقائق كوقت بدل من الضائع دفع خلالهم كارتيرون بمروان حمدي بدلا من أحمد سيد زيزو، لكن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 41 في المركز الثاني، كما رفع الزمالك رصيده للنقطة 45 في المركز الأول.



