بعد ظهورها في الاختيار 2.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مزرعة الموت



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الإثنين، "أنا لما روحت مزرعة الموت كنت لسه عامل عملية دعامة من أسبوعين.. وأول مرة أجرب شعور أنه يغمى عليا"، لافتا إلى أن مكان المزرعة كان قريبا من القاهرة على بعد ساعتين فقط.



وأشار إلى أننا لم نشهد كمية سلاح بهذا الحجم في الحضر من قبل، مضيفا: "ربك ستر.. جولتي في المزرعة كانت لمدة ساعة.. ساعة بنتفرج على سلاح، ويقولولك سلمية يا ولاد السلمية"، لافتا إلى أنه تعرض للإغماءة خلال جولته في مزرعة الموت.



وتابع أنه تم الاستعانة بحلقته داخل معامل البحث الجنائي ومراحل التعرف على الإرهابي مفجر الكنيسة البطرسية بمسلسل الاختيار، معقبا: "كانت من أصعب الحلقات اللي عملتها".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن مسلسل الاختيار استعان بإحدى حلقات برنامجه داخل مزرعة الموت لتصنيع المتفجرات بالبحيرة، معقبا: "السلاح اللي كان في المزرعة دي لو كان نزل القاهرة.. كانت هتبقا حرب أهلية".