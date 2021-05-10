جدول مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

يتمسك فريق ريال مدريد بالأمل في التتويج بلقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2020 – 2021، رغم اعتلاء جاره اللدود أتليتكو مدريد صدارة البطولة حتى الآن، واقترابه من حسم لقب الليجا لصالحه.

ويتربع أتليتكو مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة قبل 3 جولات من عمر المسابقة المحلية، بينما يتساوى ريال مدريد مع برشلونة ولكل منهما 75 نقطة، غير أن النادي الملكي يتفوق بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي.

مباريات ريال مدريد المتبقية بالدوري الإسباني





يتبقى 3 مباريات لفريق ريال مدريد في الدوري الاسباني بالموسم الحالي، حيث يحل ضيفا على نظيره غرناطة، في تمام العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادس والثلاثين من البطولة.





بينما يواجه ريال مدريد نظيره أتليتك بلباو في تمام السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 16 مايو ضمن الجولة 37 من البطولة.





ويختتم ريال مدريد مشواره في الدوري الاسباني بالموسم الحالي بمواجهة فريق فياريال بالجولة الثامنة والثلاثين، يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.



