Advertisements

جدول مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يتمسك فريق ريال مدريد بالأمل في التتويج بلقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2020 – 2021، رغم اعتلاء جاره اللدود أتليتكو مدريد صدارة البطولة حتى الآن، واقترابه من حسم لقب الليجا لصالحه.
ويتربع أتليتكو مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة قبل 3 جولات من عمر المسابقة المحلية، بينما يتساوى ريال مدريد مع برشلونة ولكل منهما 75 نقطة، غير أن النادي الملكي يتفوق بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي.
مباريات ريال مدريد المتبقية بالدوري الإسباني

يتبقى 3 مباريات لفريق ريال مدريد في الدوري الاسباني بالموسم الحالي، حيث يحل ضيفا على نظيره غرناطة، في تمام العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادس والثلاثين من البطولة.

بينما يواجه ريال مدريد نظيره أتليتك بلباو  في تمام السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 16 مايو ضمن الجولة 37 من البطولة.

ويختتم ريال مدريد مشواره في الدوري الاسباني بالموسم الحالي بمواجهة فريق فياريال بالجولة الثامنة والثلاثين، يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة الريال الدورى الإسباني أتلتيكو

أخبار تهمك

أنقرة تعادي إسرائيل بسبب الأقصى وأردوغان يقرأ الفاتحة على قبر مؤسس الصهيونية

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يتحدث عن الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - صلاح محسن يضرب شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ 43 دقيقة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يدخل في مشادة كلامية مع الجماهير

منذ ساعة الا ربع

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 8 دقائق

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعادل الإيجابي يفرض كلمته على قمة الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

مباريات برشلونة في "سبتمبر".. 4 مواجهات "تعرف عليهم"

جدول مباريات برشلونة خلال شهر "سبتمبر"

بول بوجبا يعاقب مانشستر يونايتد

زيدان يتغزل في ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

ماذا يقول التاريخ عن مواجهات "زيدان" ضد "سيميوني" قبل لقاء الريال وأتليتكو مدريد؟

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

11:15 م

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:44 م

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

10:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق