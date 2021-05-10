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أول تعليق من رامي رضوان على حقيقة وفاة سمير غانم
الإثنين 10/مايو/2021 - 11:43 م
مي مرسي
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علق الإعلامي رامي رضوان على تداول شائعات في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الفنان سمير غانم إثر إصابته بكورونا.
وكتب "رضوان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ياخوانا الرحممممممة من الشائعات!!!!
احنا فينا اللي مكفينا
ارجووووكم
ما يتم تداوله غيرررررر صحيح
الوضع لايزال حرج".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت في الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنان سمير غانم إثر تدهور حالته الصحية وإصابته بكورونا.
وكتب "رضوان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ياخوانا الرحممممممة من الشائعات!!!!
احنا فينا اللي مكفينا
ارجووووكم
ما يتم تداوله غيرررررر صحيح
الوضع لايزال حرج".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت في الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنان سمير غانم إثر تدهور حالته الصحية وإصابته بكورونا.
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