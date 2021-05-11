وكيل "تموين قنا" لـ"الفجر": 52 مكتبًا لرصد الأسواق (صور)

قال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، في حوار خاص لـ "الفجر"، إن المديرية تبذل جهودًا مكثفة لتشديد الرقابة على الأسواق وبيع السلع، بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري والأغذية وحماية المستهلك والأجهزة الأمنية.





وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.





*ماذا عن جهود المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى في ضبط المخالفات والسلع الغذائية المنتهية؟

** إن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير ٥٩٧ محضر مخالفة خلال حملات الرقابة والتفتيش التي شنتها المديرية على الأسواق والمخابز خلال شهر ابريل الماضي، وأن حملات التفتيش نجحت أيضًا في تحرير ٥٩٧ محضر مخالفة منها ٤٥١ محضر بالأسواق والمحلات و١٤٦ محضر بالمخابز والمطاحن في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيدًا لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على الحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.





*كيف هو العمل على تكثيف تلك الحملات ومدى تنسيقكم مع الأجهزة الأمنية؟

** يتم العمل على تكثيف الجهود الأمنية والحملات لرقابة الأسواق والمخابز ومحطات البترول، ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، كل ذلك يحتاج الى جهد كبير وتنسيق مكثف بين كل الجهات، من أجل ضبط السوق، وضمان عدم وصول أي سلعة مخالفة أو ضارة بصحة المواطن إلى يده.





*ما هي أبرز المحاور التي تعملون عليها خلال فترة عيد الفطر المبارك؟

** يتم العمل على محاور متعددة، أبرزها توفير ما تحتاجه الأسواق والمخابز وغيرها من الأماكن المختلفة خلال أيام العيد، حتى لا يحدث عجز، وكل ذلك من خلال استعدادات مكثفة من جانب الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك وتشديد الرقابة على الأسواق، لذلك تُسلم المديرية في الفترة الحالية للمخابز الدقيق الكافي لعملها خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد.





* بشأن المخابز وتوافر الدقيق، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لتلافي أي أزمات خلال فترة عيد الفطر المبارك؟

** لقد اتخذنا خطوات جادة، بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال تشغيل المطاحن التابعة للمحافظة، من أجل توفير كميات الدقيق اللازمة، خاصة وأنه كما أشرنا الى توزيع حصص الدقيق الخاصة بكل المخابز، والتي تكفيها تمامًا خلال أيام عيد الفطر المبارك.





*ماذا عن توافر السلع التموينية في المحافظة، هل تعاني من أي عجز في الأصناف أو الأرصدة؟

** بالعكس، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أثبتت نجاحها من خلال توافر كافة السلع، وكذلك قدرتها على توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان دون وجود أية مشكلات، فالمديرية تعمل بجميع الإدارات والمكاتب التابعة لها من خلال 52 مكتب، والذي يقوم بالعلم داخل نطاق الوحدات المحلية بالاشتراك مع الإدارات الصحية والمفتشين الصحيين والبيطريين.





*هل هناك راقبة مكثفة على تجار السلع التموينية ومتابعة أعمال صرف السلع؟

** بالفعل هناك متابعة وحملات مكثفة من رجال الرقابة التموينية بالمحافظة، من اجل متابعة التجار ومشاريع جمعيتي، حيث يتم رصد الكميات المتواجدة بالمحال، بالإضافة الى صرف الكميات المستحقة بالكامل، منذ بداية شهر رمضان، وباستعاضات، والتي لا يوجد بها قصور على الاطلاق وسط رقابة صارمة على الجميع في أنحاء المحافظة.





*حدثنا عن جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع جائحة فيروس كورونا؟

** نتابع الأسواق ونكثف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، كما يتم المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهي المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.





*هل هناك خطة محكمة بالتنسيق مع محافظ قنا والجهات المعنية الأخرى؟