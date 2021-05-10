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كومان يعلن قائمة برشلونة أمام ليفانتي

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادا لمباراته أمام مضيفه ليفانتي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر برشلونة قائمة اللاعبين عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وجاءت كالتالي: مارك أندريه تير شتيغن، سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، أنطوان غريزمان، ميراليم بيانيتش، مارتن برايثوايت، ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، ريكي بويج، نيتو، كليمونت لينغليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونغ، أومتيتي، جونيور فيربو، إلياتش موريبا، أوسكار مينغويزا، أرناو تيناس.


ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري "الليغا" برصيد 75 نقطة، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة خلف صاحب المركز الثاني ومنافسه التقليدي ريال مدريد، وبفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد.

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ليفانتي كومان برشلونة الدورى الإسباني

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