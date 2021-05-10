كومان يعلن قائمة برشلونة أمام ليفانتي

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادا لمباراته أمام مضيفه ليفانتي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادا لمباراته أمام مضيفه ليفانتي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.