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عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارا تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد تعادل الفريق مساء اليوم أمام الزمالك.

وتعادل الأهلي مساء اليوم أمام الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي بقمة مباريات الجولة  الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر مسؤولو الأهلي تجديد الثقة في المدرب الجنوب إفريقي حيث رفضوا إجراء أي تغيير في الجهاز الفني للفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

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موسيمانى الزمالك الاهلي

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