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"أمن قنا" يبحث عن جثمان شخص لقي مصرعه غرقًا في خزان نجع حمادي القديم

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تحاول قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، انتشال جثمان شخص، لقي مصرعه غرقًا بمنطقة الخزان القديم بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد غرق شخص في منطقة الخزان القديم بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
ولقد انتقلت قوات الإنقاذ النهري، برئاسة النقيب علاء الديب، إلى موقع الحادث، وجار تكثيف جهودها للعثور على الجثة، وانتشالها من المياه.

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