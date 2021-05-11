"خطيرة للغاية".. صحفي فلسطيني يكشف مستجدات الأوضاع في القدس

كشف الكاتب الصحفي الفلسطيني أحمد البديري، مستجدات الأوضاع في القدس، قائلًا إن الأجواء خطيرة للغاية، موضحًا أن الإسرائيليين يقومون بالاعتداء على المصلين الآن داخل المسجد الأقصى، متابعًا: "نحن في منتصف الليل وما زالوا يعتدون ويعتقلون ويضربون المصلين داخل المسجد الأقصى".





وأوضح "البديري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، أن الضرب ما زال مستمرًا خارج المسجد، لافتًا إلى أنه يتم اقتلاع المواطنين من منازلهم، وأن كل الأراضي الفلسطينية ملتهبة الآن.





وأضاف: "شهر رمضان شهر التسامح تحول إلى قمع وقتل وتهديد في القدس"، لافتًا إلى أن السجون الإسرائيلية توقفت عن استيعاب المعتلقين الفلسطينيين، وأن المستشفيات أصبحت ممتلئة بالفلسطينين، موضحًا أن إسرائيل تقوم بتطهير عرقي واضح.



