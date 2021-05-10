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تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تسبب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة داخل ملعب القاهرة الدولي، أثناء مباراة فريقه ضد الأهلي بالدوري العام.

 وأثناء خروج اللاعب من ملعب المباراة بعد تبديله من الجهاز الفني لفريقه، قام بالمشاورة على حذائه تجاه الحاضرين من المارد الأحمر في المدرجات.

 الأمر الذي تسبب في انفعال الحاضرين وقاموا بتوجيه الانتقادات والسباب للاعب، بسبب أفعاله على هامش مباراة الفريقين. وكان الزمالك تعادل أمام الأهلي بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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