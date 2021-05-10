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تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شهد مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك، دخول محمود عبد الرازق (شيكابالا)، في مشادة كلامية عنيفة مع عدد من جماهير النادي التي التي حضرت مباراة فريقها ضد القلعة البيضاء في قمة الجولة الواحدة والعشرين من الدوري المصري.

وعند خروجه من ملعب المباراة بدلا لزميله حميد أحداد قام شيكابالا بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه في رد فعل سيء من نجم الزمالك.

وانتهت المباراة بين الأهلي والزمالك، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف الأحمر صلاح محسن، ثم عادل فرجاني ساسي التعادل للأبيض.

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شيكابالا الزمالك الأهلي

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