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احتفال "ساسي" وفعل غير لائق من "شيكابالا".. 5 مشاهد مثيرة من مباراة القمة 122

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة القمة 122 التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 – 2021.
تقدم صلاح محسن للأهلي في الدقيقة 73 بعد الانفراد ومرواغة محمد عواد وسدد الكرة في المرمي بسهولة، وتعادل فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 79 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه تعادلًا مثيرًا في بطولة الدوري.

وشهدت مباراة القمة 122 مساء الليلة، بعض المشاهد المثيرة من جانب الفريقين خلال أحداث اللقاء وجاء أبرزها كالتالي:-

- إنقاذ محمد الشناوي:

من أبرز المشاهد في مباراة القمة 122 انقاذ رائع من محمد الشناوي لمرماه من هدف مؤكد في الشوط الأول للقاء، حيث تصدى الحارس الأهلاوي لتسديدة قوية من محمود شيكابالا، تابعها الدولي المغربي أشرف بنشرقي بتسديدة أخرى تصدى لها الشناوي ببراعة، ثم حاول نجم الزمالك تمرير الكرة لـ أوباما لكن أبعدها حارس الأحمر خارج الملعب.

- عنف أيمن أشرف ضد شيكابالا:

شهد الشوط الأول من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تدخل عنيف من أيمن أشرف تجاه محمود عبد الرازق شيكابالا مما دفع حكم المباراة لمنحه بطاقة صفراء.

- حركة غير لائقة من "شيكابالا":
هاجمت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في استاد القاهرة الدولي محمود شيكابالا نجم الزمالك أثناء استبداله ليرد عليهم بالإشارة إلى حذائه في حركة غير لائقة من نجم القلعة البيضاء.

- كوبري محمد عواد:

كاد محمد شريف أن يسجل هدفا رائعا للنادي الأهلي بعدما وصلت إليه كرة أمام مرمى الزمالك سددها من بين أقدام محمد عواد حارس مرمى الفريق الزملكاوي ولكنها مرت بجوار القائم.

- احتفال فرجاني ساسي:

من المشاهد المثيرة التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك احتفال الدولي فرجاني ساسي عقب هدفه في مرمى الفريق الأحمر حيث قام اللاعب بتمثيل كأنه يضع "جيل" على شعره.

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