Advertisements

السيطرة على حريق هائل في دندرة بقنا

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدينة بقنا، على حريق نشب في 3 أحواش وسطح منزل مكون من طابقين في دندرة بمركز قنا.
وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد نشوب حريق في 3 أحواش وسطح منزل مكون من طابقين في دندرة بمركز قنا.
وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم محمود السعدني، والملازم أول أحمد خضري، بالدفع بـ3 سيارات، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر في الأرواح.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

منذ 35 دقيقة

أنقرة تعادي إسرائيل بسبب الأقصى وأردوغان يقرأ الفاتحة على قبر مؤسس الصهيونية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ ساعتين

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 40 دقيقة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - صلاح محسن يضرب شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يتحدث عن الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. التعادل الإيجابي يفرض كلمته على قمة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

11:45 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

11:38 م

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

11:50 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق