السيطرة على حريق هائل في دندرة بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدينة بقنا، على حريق نشب في 3 أحواش وسطح منزل مكون من طابقين في دندرة بمركز قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد نشوب حريق في 3 أحواش وسطح منزل مكون من طابقين في دندرة بمركز قنا.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم محمود السعدني، والملازم أول أحمد خضري، بالدفع بـ3 سيارات، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر في الأرواح.

