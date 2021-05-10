عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122





حسم لقاء القمة 122، الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف.





سجل هدف الأهلي، صلاح محسن في الدقيقة 73، فيما أدرك فرجاني ساسي هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 79.





كما شهد اليوم الإثنين أيضًا، 3 مباريات أخرى، حيث فاز سموحة بهدفين مقابل هدف أمام وادي دجلة، فيما تعادل الجونة أمام أسوان إيجابيًا بهدف، وفي الأخير انتصر الإسماعيلي أمام البنك الأهلي بهدفين نظيفين.





وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1- الزمالك برصيد 45 نقطة

2- الأهلي برصيد 41 نقطة

3- بيراميدز برصيد 34 نقطة

4- المصري برصيد 33 نقطة

5- سموحة برصيد 31 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا برصيد 30 نقطة

7- الاتحاد السكندري برصيد 30 نقطة

8- غزل المحلة برصيد 30 نقطة

9- إنبي برصيد 28 نقطة

10- مصر المقاصة برصيد 27 نقطة

12- الجونة برصيد 26 نقطة

13- الإسماعيلي برصيد 23 نقطة

14- المقاولون العرب برصيد 21 نقطة

15- أسوان برصيد 21 نقطة

16- البنك الأهلي برصيد 18 نقطة

17- وادي دجلة برصيد 16 نقطة

18- الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة



