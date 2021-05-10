شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين

نظم مجموعة من شباب "من أجل عالم متحد YFUW"، فعالية للحفاظ على البيئة، من خلال تنظيف الشوارع وتوزيع شنط على المارة والسيارات تحتوي على كمامات ومطهرات بالإضافة إلى البلح للصائمين.





وبدأت مجموعة من عشرات الشباب الفعالية من محيط شارع شوكولاني في حي شبرا، بتوزيع شنط عليها عبارة تدعوا للمحافظة على البيئة، ولتوعية المارة والسائقين بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.



