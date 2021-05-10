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شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:39 م
أحد الشابات المشاركات
أحد الشابات المشاركات
صالح بشري
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نظم مجموعة من شباب "من أجل عالم متحد YFUW"، فعالية للحفاظ على البيئة، من خلال تنظيف الشوارع وتوزيع شنط على المارة والسيارات تحتوي على كمامات ومطهرات بالإضافة إلى البلح للصائمين.

وبدأت مجموعة من عشرات الشباب الفعالية من محيط شارع شوكولاني في حي شبرا، بتوزيع شنط عليها عبارة تدعوا للمحافظة على البيئة، ولتوعية المارة والسائقين بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ولاقت الفعالية إشادة وتعاون من أهالي الحي لجهود الشباب المشارك، حيث أن مجموعة "شباب من أجل عالم متحد"، هي مجموعة تنشط في دول كثيرة هدفها وحدة الشباب باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم.
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين
شاهد.. شباب ينظمون فعالية للحفاظ على البيئة وتوزيع كمامات وبلح للصائمين

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الكلمات المفتاحية

كمامات فعاليات صائمين شوكولاني شبرا

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