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قبيل إجازة العيد.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:51 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيستأنف تقديم برنامجه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، موجها رسالة للجمهور، "أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الإثنين، "متفتروش على نفسكم.. خدوا بالكم من كورونا"، منوها بأن المتحور الهندي لم يصل مصر ولكنه فتاك، والوضع في الخارج يتطور بشكل مزعج.

وناشد الإعلامي عمرو أديب، المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

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