قبيل إجازة العيد.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيستأنف تقديم برنامجه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، موجها رسالة للجمهور، "أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الإثنين، "متفتروش على نفسكم.. خدوا بالكم من كورونا"، منوها بأن المتحور الهندي لم يصل مصر ولكنه فتاك، والوضع في الخارج يتطور بشكل مزعج.



