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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-5-2021.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب محليا في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل ارتفاعات القوية المسجلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.


أسعار الذهب اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 793 جنيها للجرام
 بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679.75 جنيهًا
 عيار 24 نحو 906.25 جنيهًا
 سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6915 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية 

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين لتقترب من قمة ثلاثة أشهر التي بلغتها الأسبوع الماضي بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.

و صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1835 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "تقرير الوظائف بالولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل فيما يتعلق بهوامش رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة".

وأضاف أنه في ظل زخم الاتجاه الصعودي، 1850 دولار سيكون المستوى الهام المرتقب القادم للذهب.

أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة تباطأ على غير المتوقع في أبريل نيسان، إذ وجدت الشركات صعوبة في الحصول على العاملين والمواد الخام وسط تحسن سريع في الوضع الصحي العام ومساعدات حكومية ضخمة.

وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية الشهر الماضي البالغ 266 ألفا كان بعيدا كل البعد عن التوقعات.

ويتعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لحين ارتفاع التضخم والتوظيف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2934.15 دولار.

وزادت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.74 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1256.27 دولار.

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