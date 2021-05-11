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أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 11-5-2021

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ، وجاءت اسعار الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

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