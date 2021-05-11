عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا









وجه أحد جماهير نادي الزمالك، رسالة إلى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال مواجهة القمة 122، التي انتهت قبل قليل بشأن تصريحاته عن شيكابالا قائد الأبيض.





وكان حسين الشحات حل ضيفًا على مهيب عبدالهادي ورزان مغربي، عبر قناة إم بي سي مصر، وفي أحد الألعاب التي يخمن فيها الضيف الإسم المدون على اللوحة، سأل الشحات الجمهور المتواجد في الحلقة، "أقرع؟، ميت؟"، ثم ضحك وأجاب، "شيكابالا"، وهو ما آثار غضب جماهير الأبيض.





وطالب أحد جماهير الزمالك عقب انتهاء مباراة القمة، حسين الشحات بالاعتذر لشيكابالا كونه أحد رموز نادي الزمالك، فرد اللاعب "اعتذر ليه بس؟".





جدير بالذكر أن المباراة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.



