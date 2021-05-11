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أمير كرارة: مشهد إطعامي الأسد بفمي في "نسل الأغراب" كان حقيقيا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان أمير كرارة أنه خضع لتدريبات يد خبراء للتعامل مع الأسد والذي ظهر معع ضمن أحداث مسلسل، نسلس "الأغراب" خاصة أن "غفران" يحتفظ بمجموعة من الأسود في قصره.

وأكد في تصريحات صحفية: "المشهد الذى أُطعم فيه الأسد "علوشي" بفمي كان حقيقيا بالفعل، ولكى نصل إلى ذلك استغرق الأمر تدريبا لمدة أسبوعين مع مدرب الأسود الشهير أشرف الحلو، والذي أكد لي أنه حدثت حالة من الألفة النادرة مع "علوشي".

وأشار إلى أن السبب له في هذا الأمر  يعود لكثرة التدريبات المكثفة، مضيفًا: "علي الرغم من قلقي وخوفي ولكني كنت أثق في الحلو، كما أن الشخصية أيضا حتمت عليّ أن أرتدي خاتما وعصا وكل مرسوم عليه رسمة أسد".

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