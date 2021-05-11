Advertisements

أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الأهلي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
محمد زكي ورامي بشاي
Advertisements

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي في لقاء القمة، مشددا على أن فريقه استحق نقطة التعادل في مباراة اليوم.

وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن الأهلي لا يحق له الاعتراض على التحكيم، مشيرا إلى أن أشرف بن شرقي كان له التحام قوي من بدر بانون ولكن الحكم لم يحتسبها،  مضيفا أن هدف الأحمر في مرمى فريقه لن تجد إعادة الهدف في أي مكان لمعرفة هل الكرة تسلل أم لا.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن كل لاعبي الزمالك أدوا بصورة جيدة، والفريق لم يستغل العرضيات التي سنحت لهم، مؤكدا أن فريقه عالج السلبيات التي ظهرت في لقاء الدور الأول، مشيدا بأداء اللاعبين في المباراة.

كما أشار كارتيرون إلى أن هدف الأهلي جاء من الجانب الأيمن لفريقه وقام بعدها بتغييرات لتنشيط الجبهة اليمنى ولعبت التغييرات دورا كبيرا في تحقيق التعادل.

وتابع كارتيرون بأن فريقه يخوض المباريات بطرق مختلفة، ولكن الفرق بين مباراة اليوم وبين قمة الدور الأول هو عدم وجود مساحات بين لاعبي الفريق وهو ما ساعد على الظهور بمستوى جيد في اللقاء.

واختتم المدير الفني للزمالك بأن المنافسة على الدوري صعبة، والدليل على ذلك خسارة بيراميدز أمس، والمنافس له مباريات مؤجلة، والزمالك يتصدر المسابقة مؤقتا، مشددا على أن المنافسة على الدوري تحتاج لقوة ذهنية مثلما حدث اليوم بعد التأخر في النتيجة، واستطاع اللاعبون العودة للقاء وتحقيق التعادل.

وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 21 للدوري الممتاز التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الدوري.

أخبار تهمك

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ ساعتين

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 43 دقيقة

أنقرة تعادي إسرائيل بسبب الأقصى وأردوغان يقرأ الفاتحة على قبر مؤسس الصهيونية

منذ ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ 18 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

منذ 38 دقيقة

عاجل - صلاح محسن يضرب شباك الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ نصف ساعة

كومان يتحدث عن الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ أقل من ساعتين

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعادل الإيجابي يفرض كلمته على قمة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

11:45 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

11:38 م

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

11:50 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق