أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الأهلي





أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي في لقاء القمة، مشددا على أن فريقه استحق نقطة التعادل في مباراة اليوم.





وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن الأهلي لا يحق له الاعتراض على التحكيم، مشيرا إلى أن أشرف بن شرقي كان له التحام قوي من بدر بانون ولكن الحكم لم يحتسبها، مضيفا أن هدف الأحمر في مرمى فريقه لن تجد إعادة الهدف في أي مكان لمعرفة هل الكرة تسلل أم لا.





وأوضح المدير الفني للزمالك أن كل لاعبي الزمالك أدوا بصورة جيدة، والفريق لم يستغل العرضيات التي سنحت لهم، مؤكدا أن فريقه عالج السلبيات التي ظهرت في لقاء الدور الأول، مشيدا بأداء اللاعبين في المباراة.





كما أشار كارتيرون إلى أن هدف الأهلي جاء من الجانب الأيمن لفريقه وقام بعدها بتغييرات لتنشيط الجبهة اليمنى ولعبت التغييرات دورا كبيرا في تحقيق التعادل.





وتابع كارتيرون بأن فريقه يخوض المباريات بطرق مختلفة، ولكن الفرق بين مباراة اليوم وبين قمة الدور الأول هو عدم وجود مساحات بين لاعبي الفريق وهو ما ساعد على الظهور بمستوى جيد في اللقاء.





واختتم المدير الفني للزمالك بأن المنافسة على الدوري صعبة، والدليل على ذلك خسارة بيراميدز أمس، والمنافس له مباريات مؤجلة، والزمالك يتصدر المسابقة مؤقتا، مشددا على أن المنافسة على الدوري تحتاج لقوة ذهنية مثلما حدث اليوم بعد التأخر في النتيجة، واستطاع اللاعبون العودة للقاء وتحقيق التعادل.





وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 21 للدوري الممتاز التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الدوري.



