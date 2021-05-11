النصر يتعاقد مع مودي لاعب فريق الشباب



قام نادي النصر بالتعاقد مع اللاعب الناشئ محمد ناصر مودي لاعب فريق شباب النصر مواليد 2001 للانضمام بشكل رسمي لصفوف الفريق الأول بقيادة طارق السيد المدير الفني بالقسم ةلثلني



وجاء ذلك بعد ظهور اللاعب بشكل جيد خلال مشاركاته مع فريق الشباب بقيادة عاطف سالم بالاضافة الي خوضه التدريبات مع الفريق الأول ومشاركته في المباراة الودية أمام فريق بهتيم حيث ابدي طارق السيد اقتناعه بقدرات اللاعب وأنه يمتلك مقومات تؤهله للانضمام للفريق الأول وسيكون له مستقبل جيد، وقام بالتوقيع لمدة خمسة سنوات مقبلة .



ويعتبر مودي من مواليد 2001 ويلعب في مركز الوسط المدافع وتحت رأس الحربة وبدا مشواره مع الكرة منذ سن خمس سنوات حيث الانضمام لصفوف فرق البراعم بنادي النصر وتدرج في الصفوف الناشئين تحت يد مدربين القطاع بالنادي مصطفي يوسف ومحمد خلف وعاطف سالم.