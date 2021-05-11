تعليق قوي من موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة أمام فريق يلعب بمنطقية ولم يريد الخسارة في 3 لقاءات متتالية أمامنا".





وتابع :"الزمالك قاتل قتالا جيدا في مباراة اليوم، وفي أخر 3 لقاءت كنا نسجل في البداية وبعد ذلك يعود الزمالك وهو ما يؤكد بأنه فريق جيد".





وزاد :"من العدل اقتسام نتيجة اللقاء، فمن ناحيتنا نحن لسنا سعداء بخسارة نقطتين لأن المباراة كانت على أرضنا وعلينا النظر بتفاؤل في الفترة المقبلة ونحن حصلنا على 4 نقاط في مباراتي القمة".





وواصل :"أحب أن أركز مع اللاعبين على ضرورة التسجيل فأنا أحب الأهداف وأركز فيها أكثر من استقبال الأهداف".





وأشار :"لم نركز في مباراة صن داونز مثلما يتردد، فهو لم يأتي بعد واليوم وضعنا كامل تركيزنا في لقاء الزمالك".





وواصل :"نحن نتأثر من الناحية البدنية عن فريق صن داونز فنحن نخوض مباريات والفريق الجنوب إفريقي ينعم بالراحة في الوقت الحالي وتم تأجيل مباريات له في الدوري من أجل البطولة الإفريقية أما نحن فلم يقم الاتحاد المصري بتأجيل أي لقاء".





واختتم تصريحاته :"في هذا الموسم الفريق يقدم مباريات في بطولة إفريقيا فلقد تأهل قبل نهاية دور المجموعات بمباراة، وفي بطولة كأس العالم حصلنا على المركز الثالث، نحن حصلنا على لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس عالم ووصلنا لربع نهائي إفريقيا وإن شاء الله نحقق الفوز بلقب كأس الكونفدرالية".



